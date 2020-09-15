Пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко посетил литературные чтения с Сергеем Жаданом. Его группа сегодня презентовала острополитическую песню "Вову".

Об этом сообщают #Буквы

Так Петр Порошенко вместе с женой Мариной посетили литературные чтения с поэтом, прозаиком, переводчиком, певцом и музыкантом Сергеем Жаданом.

Мероприятие проходило на террасе “Всі.Свої” в Киеве.

Как сообщалось ранее, сегодня украинская рок-группа “Жадан и Собаки”, фронтменом которой является Сергей Жадан, выпустила новую песню “Вова”. Это политическая сатира.

“Выпущенная на старте очередной предвыборной кампании, песня посвящена взаимоотношениям власти и гражданского общества. Произведение построено как аллюзия на классическую античную драматургию, где тезисом являются героические монологи главы (в нашем случае – коллективного подсознательного Вовы), а антитезисом – хоровой ответ электората… Все совпадения в именах, фамилиях и геолокации – случайны”, – говорится в описании к видео.

Стоит отметить, что припев песни содержит следующие строки: “Бувай ми здорова, моя чорноброва! / Вова купує квиток до Ростова / Вчора ще була у нас священна корова / А нині Вова пензлює до Ростова”.