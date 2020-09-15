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Так Петр Порошенко вместе с женой Мариной посетили литературные чтения с поэтом, прозаиком, переводчиком, певцом и музыкантом Сергеем Жаданом.
Мероприятие проходило на террасе “Всі.Свої” в Киеве.
Как сообщалось ранее, сегодня украинская рок-группа “Жадан и Собаки”, фронтменом которой является Сергей Жадан, выпустила новую песню “Вова”. Это политическая сатира.
“Выпущенная на старте очередной предвыборной кампании, песня посвящена взаимоотношениям власти и гражданского общества. Произведение построено как аллюзия на классическую античную драматургию, где тезисом являются героические монологи главы (в нашем случае – коллективного подсознательного Вовы), а антитезисом – хоровой ответ электората… Все совпадения в именах, фамилиях и геолокации – случайны”, – говорится в описании к видео.
Стоит отметить, что припев песни содержит следующие строки: “Бувай ми здорова, моя чорноброва! / Вова купує квиток до Ростова / Вчора ще була у нас священна корова / А нині Вова пензлює до Ростова”.
- Ранее украинская группа “Жадан и Собаки” презентовала клип на песню “Кокаин”, посвященную “героической борьбе украинских властей с украинским народом”.