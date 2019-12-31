Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу “Прямый”.

“Во-первых, нельзя было создать для Украины – и это впервые за годы независимости – более благоприятных условий, чем существующие сейчас. Украина имеет рекордные запасы газа в подземных хранилищах. У Европы рекордные запасы в подземных хранилищах. И энергетическим интересам Украины и Европы Россия не может повредить”, – напомнил Порошенко.

“Мы имеем очень низкие цены на газ в связи с теплой зимой и с запасом. Рекордно теплая за 139 лет погода стоит и в Украине, и в Европе. И в этих условиях, безусловно, Россия не может заниматься газовым шантажом. Так же как она не может этим заниматься последние пять лет. Потому что пять лет Украина не находится на газовом крючке у Российской Федерации”, – отметил он.

Он также отметил, что Украина выиграла международные суды против России. И это стало первым прецедентом во времена Независимости.

“Представить себе не могла предыдущая власть, что мы будем использовать международную судебную защиту. Мы не боимся России. И выигрыш уже сейчас составил $4,6 млрд только по контрактам до 2017 года. Продолжить иски с теми же аргументами – несоблюдение контрактной цены, несоблюдение объемов прокачки через транзит – и вы будете иметь дополнительно еще миллиарды долларов. И иски готовы. Точно как готов иск в случае, если бы Россия прекратила транзит – сумма исков составляет $12 млрд . Общая сумма составляет $20 млрд . Что мы видим сейчас? Почему страна отказывается добровольно от суммы исков в $20 млрд долларов”, – констатирует Порошенко.

Он напомнил, что за подобные “соглашения” польские чиновники оказались за решеткой.

“Мой вопрос – кто уполномочил наносить вред Украине в виде прямого выигрышного дела, отказываться от исков? Следующий у меня вопрос – а может быть Россия отказалась от исков по делу, которое касается взяток Януковичу? Взятка в $3 млрд, которая была дана Путиным Януковичу прямо перед его бегством. Может, у нас забрали право у России подавать этот иск? Да нет. А почему же задают вопросы россиянам, не заставила ли вас Украина отказаться от таких же исков? Говорят: так украинцы просто не поднимали этого вопроса. У меня вопрос – это были директивы президента своему советнику по проведению переговоров именно таким образом? И это может рассматриваться как выигрыш?”, – напомнил Порошенко о требованиях Кремля вернуть $3 млрд , которые Россия предоставила Януковичу как “кредит” за отказ от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

“Российское влияние начинается там, где есть прямые поставки российского газа, и соответственно заканчивается там, где прямые поставки прекращаются. В 2015 году по моей директиве, после того как в очередной раз Путин перекрыл вентиль поставки газа в наиболее тяжелое октябрьско-ноябрьское время, мы сказали – хорошо, мы будем покупать газ в Европе. Ни разу с тех пор никто не перекрывал вентиль, никто не менял условия контракта. Все было хорошо. И сегодня нас пытаются “за шиворот” вновь вернуть к прямым поставкам российского газа. Что было результатом отказа от российского газа? Прекращение коррупции в нефтегазовой сфере, которая царила десятки лет до этого. Потому что коррупция и прямые поставки газа всегда связаны с высшим украинским руководством. Что сейчас происходит? А давайте мы снова вернем, и прямые поставки будут означать, что мы будем поставлять дешевый газ, а разница будет делиться в высшем руководстве России и Украины. Это влечет риски того, что увеличивается влияние России, в том числе на внутриполитические и внешнеполитические позиции”, – предостерегает Порошенко.

“Я твердо убежден: это не выигрыш Украины. Это означает либо некомпетентность, или что-то хуже. Только прямые позиции неравнодушных украинцев, которые ударили в набат, остановили от широкомасштабных прямых закупок. Но это угроза не просто коммерческих, а политических взяток, которыми будут поддерживаться действия “пятой колонны” для внутриполитической дестабилизации ситуации в Украине и внешнеполитических действий. Мы точно будем противостоять этому”, – подчеркнул он.

Он отметил, что Украине следует расширять энергетическое сотрудничество с Европейским Союзом.

“У нас должно быть единое Энергетическое сообщество, единый рынок газа. Моя мечта – пусть Европа покупает газ у России на украинско-российской границе. Это честно, справедливо, прозрачно. И это создает единую систему. Так же, как это должно работать в электроэнергетике. Украина должна быть объединена с европейским рынком. А не покупать электроэнергию у России, что отгораживает нас от Европы, как это предлагалось и предлагается отдельными законопроектами, которые инициируют “Слуги народа”, – напомнил Петр Порошенко.