Об этом сообщает пресс-служба партии.

Стороны обменялись мнениями относительно более эффективного противодействия продолжающейся агрессии России против Украины, а также консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Была отмечена важность укрепления международного режима санкций против России, а также подчеркнуто, что санкции были введены за подрыв Российской Федерацией территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей.

Выражена обеспокоенность в связи с опасной тенденцией возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, что может поставить под сомнение достигнутый Украиной прогресс за предыдущие пять лет.

“Лидер “Европейской Солидарности” отметил тревожные тенденции свертывания в Украине свободы слова и свободы выражения политических позиций. Он сообщил, что за выражение мнения народного депутата от “Европейской Солидарности” Софию Федину сейчас преследуют правоохранительные органы. Петр Порошенко отметил абсолютную неприемлемость такой ситуации”, – говорится в сообщении.

В ходе встречи было уделено внимание стратегии европейской и евроатлантической интеграции Украины, твердая приверженность которой является дорожной картой для украинской власти.

Отмечена важность проведения очередной Международной конференции в поддержку реформ в Украине в июле этого года по инициативе Литвы.

Порошенко выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины, которую всегда демонстрировала и Литва, и лично посол Марюс Януконис.

Как известно, София Федина и Маруся Зверобой подозреваются в том, что они “действуя по предварительному сговору … выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.”. Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как была обнародована запись резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блогер-волонтер Маруся Зверобой опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.

1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.