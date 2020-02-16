Пятый президент Украины Петр Порошенко провел на полях Мюнхенской конференции по безопасности более трех десятков встреч, чтобы "вооружить аргументами против страны-агрессора" своих собеседников.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

“Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии, американские конгрессмены и политики, министры иностранных дел Турции, Словакии, Германии – всего более трех десятков встреч за двое суток в Мюнхене”, – написал Цеголко.

По его словам, на встречах собеседников “вооружали аргументами против страны-агрессора”. В частности, речь шла о том, что санкции работают, и их следует усилить; чтобы прекратить агрессию, нужно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированные территории Донбасса; что для создания зоны безопасности в Европе Украина как можно скорее должна стать членом НАТО.

Фото: Святослав Цеголко / Facebook

“Все участники Мюнхенской конференции теперь знают, что “12 шагов” – это информационная провокация Путина”, – подытожил Цеголко.