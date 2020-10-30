Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, в мае этого года Печерский суд Киева удовлетворил иск Шария о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Шарий требовал, чтобы Порошенко публично опроверг свои заявления которые якобы унижают честь и достоинство Шария. Речь идет о заявлении пятого президента, озвученном во время визита в Ровенскую в январе 2019 года. Тогда на вопрос о якобы преследовании Шария Порошенко заявления, что он — “не украинский журналист, потому что он работает на Россию”.

Суд, отметив, что у Шария ранее аккредитационные карточки Интернет-изданий “From-UA” и “Обозреватель” и сейчас есть украинское гражданство, обязал Порошенко опубликовать опровержение в газете “Урядовый курьер” и выплатить в пользу Шария судебный сбор в размере 1 536 гривен.

Однако Порошенко была подана апелляция, дело рассматривал Киевский апелляционный суд. 28 октября суд отменил решение Печерского суда “полностью или частично и принял в соответствующей части новое решение”. Решение суда пока не обнародовано Едином реестре судебных решений.