Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что его некий мужчина зашел в Одессе за президентом Владимиром Зеленским в туалет "с маленькой колбочкой и ваткой на палочке", чтобы собрать "биологический материал" на анализ. Позже политик-блогер пост удалил, но скрины, как известно, не горят.

#Буквы собрали самое веселое и показывают, как в соцсетях фекальные войны Шария и Зеленского обсуждали.

Архив поста лидера “Партии Шария“, который был удален по примеру народного избранника Дубинского, решившего сделать каминг-аут и заявить о своей перверсивной любви к собакам:

Сказать, что пользователей социальных сетей это удивило – довольно сложно, но выход украинской политики на новый уровень – это факт:

Политикам напомнили, что они делают и чем должны заниматься на самом деле:

Мемов было много, но мы будем давать вам их дозировано, чтобы уберечь ваши хохотальники:

У пользователей появился вопросик относительно умения президента убирать за собой в туалете:

Еще одна порция мемов:

Сюр ситуации в том, что Шарий, конечно же, с помощью своих приспешников, собрался везти президентские экскременты на анализ в Германию. Постоят в холодильнике, пока границы не откроют:

Не обошлось и без конспирологических теорий:

В Facebook ванговали, что возможная политическая карьера Шария (тьфу-тьфу, постучали по дереву) теперь накроется туалетной крышкой:

Мемов, как вы знаете, много не бывает:

2020-й – год диджитализации, поэтому запускали вирусную рекламу и говорили о кино:

А еще Анатолия Шария визуализировали как “великого полководца”:

Ну и краткие итоги по, так сказать, туалетно-воровской политической ситуации: