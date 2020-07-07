#Буквы собрали самое веселое и показывают, как в соцсетях фекальные войны Шария и Зеленского обсуждали.
Архив поста лидера “Партии Шария“, который был удален по примеру народного избранника Дубинского, решившего сделать каминг-аут и заявить о своей перверсивной любви к собакам:
Сказать, что пользователей социальных сетей это удивило – довольно сложно, но выход украинской политики на новый уровень – это факт:
Политикам напомнили, что они делают и чем должны заниматься на самом деле:
Мемов было много, но мы будем давать вам их дозировано, чтобы уберечь ваши хохотальники:
У пользователей появился вопросик относительно умения президента убирать за собой в туалете:
Еще одна порция мемов:
Сюр ситуации в том, что Шарий, конечно же, с помощью своих приспешников, собрался везти президентские экскременты на анализ в Германию. Постоят в холодильнике, пока границы не откроют:
Не обошлось и без конспирологических теорий:
В Facebook ванговали, что возможная политическая карьера Шария (тьфу-тьфу, постучали по дереву) теперь накроется туалетной крышкой:
Мемов, как вы знаете, много не бывает:
2020-й – год диджитализации, поэтому запускали вирусную рекламу и говорили о кино:
А еще Анатолия Шария визуализировали как “великого полководца”:
Ну и краткие итоги по, так сказать, туалетно-воровской политической ситуации: