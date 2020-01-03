Соответствующая петиция обнародована на сайте Киевсовета.

Она была зарегистрирована 2 января. Ее автором является гражданский и политический деятель, активист партии ВО “Свобода” Александр Аронец.

“С целью объединения общества, ради преодоления различий, чтобы быть единой страной каждый день предлагаю переименовать улицу Пушкинскую в Киеве в улицу Асфальтированную. Метро “Льва Толстого” предлагается переименовать в метро Освещенное. Улицу Московскую – в Неважную. Нет разницы, поэтому такие названия топонимов должны нас объединить”, – говорится в тексте петиции.

На момент написания новости она собрала более 380 подписей из 10 тысяч необходимых. До окончания сбора подписей осталось 88 дней.

На своей странице в Facebook Аронец подтвердил, что выступил с подобной инициативой после новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского.

В своем праздничном обращении глава государства заявил, что мы все представляем будущее страны одинаково, и не имеет значения, как называются улицы.

“В новом году нам нужно быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Потому что мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен”, – отметил Зеленский.

Улица Пушкинская находится в Шевченковском районе города Киева. Она находится в самом центре и пролегает от Прорезной улицы до площади Льва Толстого.