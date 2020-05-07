После огласки и скандала Министерство здравоохранения возобновило переговоры с Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины по изготовлению модернизированных ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной болезни.

Об этом сообщил глава организации StateWatch Глеб Каневский на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Украины несмотря на заявление министра охраны здоровья Максима Степанова не получил финансирование на научные исследования и изготовление тест-систем.

“Важная промежуточная победа для команды StateWatch и для Украины в целом. Под вечер Институт молекулярной биологии и генетики НАН сообщил, что МОЗ возобновило переговоры об изготовлении ПЦР-тестов. Это произошло после огласки информации о том, что Правительство два месяца не может найти средства на заказ новых тестов. В ️ частности заместитель Председателя ВРУ Елена Кондратюк призвала Правительство безотлагательно наладить производство отечественных ПЦР-тестов на базе Института молекулярной биологии и генетики НАН”, – написал Каневский.

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН уверяют, что готовы обеспечить от 10 до 20 000 тестов в неделю.

“Министерство здравоохранения Украины возобновило переговоры с Институтом молекулярной биологии и генетики по изготовлению ПЦР-тестов для выявления коронавирусной болезни. Для того, чтобы упростить работу лабораторий ЦОС с нашими ПЦР-системами, Институт модернизировал свои тесты, разработанные еще в феврале 2020 на заказ СНБО Украины. Модернизация коснулась включения в набор системы выделения вирусной РНК и синтеза ДНК. В настоящее время в лабораториях Института наши специалисты могут производить от 10 до 20 тыс. ПЦР-тестов в неделю”, – говорится в сообщении.

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН напомнили, что разработали ПЦР-тесты на заказ СНБО Украины в феврале 2020.

“Мы изготовили 1000 тестов и передали еще 10-12 марта. Первого больного коронавирусом в Украине – в Черновцах – в начале марта обнаружили благодаря тестам производства Института молекулярной биологии и генетики”, – подчеркнули в институте.