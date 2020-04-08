Кабмин после критики главы МВД Арсена Авакова заблокировал принятие изменений в постановление №952 относительно общественного совета при Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК).

Об этом сообщают #Буквы.

Так, председатель НАПК Александр Новиков на заседании заявил, что изменениями в постановление предлагается “финансирование совета не за счет средств государственного бюджета, а за счет международной технической помощи”.

На это министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что “принципиально возражает против последнего пункта”. “Я считаю, что государственные органы не должны спонсироваться, даже если с благими намерениями, иностранными субъектами”, – сказал он.

На что Новиков отметил, что это не государственный орган, а общественный совет при государственном органе: “В ГБР создан такой же общественный совет и он финансируется иностранными донорами”.

“Вы думаете, что я поддерживаю общественный совет ГБР или любой другой? Я считаю, это моя принципиальная позиция, что эти органы не должны иметь на нас влияния”, – сказал Аваков.

Новиков ответил, что это исключительно вопрос финансирования совета и это соответствует действующему законодательству Украины.

“За счет независимости не экономят”, – парировал Аваков.

Министр юстиции Денис Малюська сказал, что у него нет возражений по этому проекту постановления и пока дискуссия носит политический характер.

В свою очередь омбудсмен Людмила Денисова высказалась против того, чтобы на сайте НАПК публиковались личный телефон и электронная почта кандидата в члены в общественный совет.

“Если кандидат или член этого совета сам захочет предоставить такую информацию, то пожалуйста”, – сказала Денисова.

Тут к дискуссии подключился Арсен Аваков: “Как это выглядит? Кто-то за иностранные средства скрывает персональные данные и при этом наблюдает за государственной институцией… Мы сейчас позволяем иностранным субъектам управлять общественным советом – я считаю, что это не допустимо”.

Премьер Денис Шмыгаль поддержал Авакова: “Я считаю, что министр Аваков тут прав. Общественный совет не может финансироваться иностранными субъектами. Поэтому предлагаю снять его с рассмотрения и доработать”.

После было принято решение исключить два пункта – о персональных данных и финансировании – с доработкой в однодневный срок. Документ поддержали без них.