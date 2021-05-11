Компанія Colonial Pipeline поки паралізована та планує відновити постачання палива до кінця цього тижня. Трубопровід не працює п'ять днів через хакерську атаку.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Colonial Pipeline – найбільший трубопровід у США. Через порушення його роботи в деяких штатах країни вже виникли проблеми з бензином. Американці переживають, що через атаку можуть різко зрости ціни на бензин.

Однак у Colonial Pipeline повідомили, що збираються відновити роботу трубопроводу до кінця тижня. Поки що він працює лише наполовину. Постачання бензину на Західне Узбережжя обмежено.

Вранці в вівторок, 11 травня, сайт компанії не працював. Однак представники компанії пояснили це тим, що після хакерської атаки все ще є “незначні порушення в роботі сервісу”.

За даними Федерального бюро розслідувань (ФБР), за хакерську атаку відповідальна група DarkSide. Експерти вважають, що вона може бути розташована в Росії чи на території Західної Європи.

У РФ уже відповіли, що не причетні до хакерської атаки.

Президент США Джо Байден також сказав, що немає причин вважати, що хакерську атаку здійснювали з території Росії, однак зауважив, що програмне забезпечення хакерів розташовано саме в РФ.

Байден назвав цю хакерську атаку “злочином”.

“Я збираюся зустрітися з президентом Путіним… Поки немає доказів від нашої розвідки, які б доводили причетність Росії”, – сказав Байден. Він додав, що програмне забезпечення розташовано в РФ, тому Кремль опосередковано несе відповідальність за хакерську атаку.

Представники хакерської групи Darkside відреагували, заявивши, що метою атаки було “заробити гроші, а не створювати проблеми”.

На думку Digital Shadows, кібератака на Colonial Pipeline сталася через пандемію коронавірусу – збільшення кількості інженерів, які отримують віддалений доступ до систем управління трубопроводом з дому.

Джеймс Чаппелль, співзасновник і директор з інновацій Digital Shadows, вважає, що DarkSide купила дані для входу в обліковий запис, що належить програмі віддаленого доступу, наприклад TeamViewer і Microsoft Remote Desktop. Він каже, що будь-хто може знайти портали входу в систему для комп’ютерів, підключених до Інтернету, в пошукових системах, таких як Shodan.

Чаппелль додав, що кіберзлочинне угруповання швидше за все базується в російськомовній країні, оскільки, схоже, вона уникає атак на компанії в Співдружності Незалежних Держав (СНД) – організація з країн Росії, Білорусі, Грузії, Вірменії, Молдови, Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.