Covid-19 Украина

обновлено 18.03.2021 в 18:02

Всего:

1504076 (+15053)

Болеют:

230633 (+15053)

Выздоровели:

1244190 (+6514)

Умерло:

29253 (+267)

19:25 Астрофотограф показал фото Млечного Пути, на создание которого ушло почти 12 лет
19:22 Вдова Коби Брайанта подала в суд на полицейских за утечку снимков с места крушения вертолета
19:10 Усиление карантина во Львове и Киеве: в «Укрзализныце» ответили, будут ли курсировать поезда
19:09 Профильный комитет рекомендует Раде окончательно отменить перевод часов
18:48 В Киеве продавали справки с «нужным» результатом теста на COVID-19
18:44 С апреля украинские водители будут сдавать новые тесты для получения прав
18:41 В Тайване более сотни человек изменили имя на «лосось» ради бесплатных суши
18:33 Леди Гага «безумно влюблена» в Майкла Полански и хочет когда-нибудь завести с ним детей
18:19 В Украине хотят наказывать за нарушение режима самоизоляции: размеры штрафов
17:58 Гибралтар завершил вакцинацию от COVID-19 всего взрослого населения
Эксклюзив
17:48 Решением по Царевич Верховный суд фактически одобрил, что судья может осудить невиновного человека, – юрист
17:46 YouTube запустил в США функцию создания коротких видео в стиле TikTok
17:46 Майк Тайсон объявил дату следующего боя
17:03 Испания легализовала эвтаназию
16:58 Умер всемирно известный дирижер Джеймс Ливайн
16:30 Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились, – СМИ
16:00 В РФ модернизируют для производства Евро-5 подсанкционный завод Марченко – СМИ
15:54 Жены Медведчука и Козака оспаривают санкции в Верховном Суде
15:48 «Рада не айкос-френдли»: Стефанчук призвал нардепов курить IQOS «только в отведенных местах»
15:14 «Я ловец человеков»: Арестович анонсировал свой психологический семинар
15:13 «Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил Байдену, который назвал его убийцей
14:16 Австрийские СМИ сообщили, что Курц пользовался самолетом Фирташа: детали
14:12 Канье Уэст стал самым богатым афроамериканцем в истории США
14:06 Amazon впервые выпустит болливудский фильм
14:00 Киевсовет планирует запретить участие российского бизнеса в проектах столицы, – депутат «ЕС»
13:58 «Шахтер Донецк» – «Рома»: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
13:29 Маск передумал продавать свой трек в виде NFT-токена
13:28 «Вильярреал» – «Динамо»: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча

Усиление карантина во Львове и Киеве: в «Укрзализныце» ответили, будут ли курсировать поезда

"Укрзализныця" пока не планирует ограничивать движение поездов дальнего следования через Киев и Львов, в которых ввели жесткий карантин.

Четверг, 18 марта 2021, 19:10

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что запрет высадки и посадки пассажиров в этих городах возможен при условии специального указания Министерства здравоохранения. Сейчас Львов и Киев остаются в “оранжевой” зоне, поэтому перевозчик не устанавливает ограничений.

Напомним, что “Укрзализныця” прекратила высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области со вторника, 9 марта, поскольку регион попал в “красную” зону карантина. До 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогли беспрепятственно выехать из Закарпатья или добраться до региона по железной дороге.

  • Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” выполнит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей, которые были отнесены к “красной” зоне карантина.

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook