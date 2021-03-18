Усиление карантина во Львове и Киеве: в «Укрзализныце» ответили, будут ли курсировать поезда

"Укрзализныця" пока не планирует ограничивать движение поездов дальнего следования через Киев и Львов, в которых ввели жесткий карантин.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что запрет высадки и посадки пассажиров в этих городах возможен при условии специального указания Министерства здравоохранения. Сейчас Львов и Киев остаются в “оранжевой” зоне, поэтому перевозчик не устанавливает ограничений.

Напомним, что “Укрзализныця” прекратила высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области со вторника, 9 марта, поскольку регион попал в “красную” зону карантина. До 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогли беспрепятственно выехать из Закарпатья или добраться до региона по железной дороге.