"Укрзализныця" выполнит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей, которые были отнесены к "красной" зоне карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе “УЗ”.

Спецрейсы запустят, чтобы вывезти из указанных областей 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из “красной” зоны.

Рейсы запланированы на 8 и 9 марта.

“Укрзализныця” выполнит 5 специальных рейсов 8 и 9 марта для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон”, – отмечается в сообщении.

Так, в ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы:

• 043/044 Ивано-Франковск-Киев – с отправлением 8 марта в 21:55 и прибытием 9 марта в 8:48.

• 007/008 Черновцы-Киев – с отправлением 8 марта в 21:08 и прибытием 9 марта в 9:07.

• 149/150 Ворохта-Полтава – с отправлением 8 марта в 13:51 и прибытием 9 марта в 10:38.

• 135/136 Черновцы-Одесса – с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01.

• 117/118 Черновцы-Киев – с отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.

Назначение спецрейсов было согласовано с Министерством охраны здоровья и Министерством инфраструктуры.

“Укрзализныця” благодарна обоим министерствам и облгосадминистрациям за понимание необходимости предоставить людям, которые внезапно оказались в “красной” зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона в условиях обязательного соблюдения масочного режима в вагонах, что прошли тщательную дезинфекцию”, – говорится в сообщении.

Как известно, “Укрзализныця” приостанавливает продажу билетов на поезда в областях, которые попадают в “красную” зону карантина.

Так, с 26 февраля “Укрзализныця” приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область и обратно.

Кроме того, “УЗ” с 7 по 12 марта приостановила продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.