Об этом сообщили в пресс-службе “УЗ”.
Спецрейсы запустят, чтобы вывезти из указанных областей 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из “красной” зоны.
Рейсы запланированы на 8 и 9 марта.
“Укрзализныця” выполнит 5 специальных рейсов 8 и 9 марта для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон”, – отмечается в сообщении.
Так, в ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы:
• 043/044 Ивано-Франковск-Киев – с отправлением 8 марта в 21:55 и прибытием 9 марта в 8:48.
• 007/008 Черновцы-Киев – с отправлением 8 марта в 21:08 и прибытием 9 марта в 9:07.
• 149/150 Ворохта-Полтава – с отправлением 8 марта в 13:51 и прибытием 9 марта в 10:38.
• 135/136 Черновцы-Одесса – с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01.
• 117/118 Черновцы-Киев – с отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.
Назначение спецрейсов было согласовано с Министерством охраны здоровья и Министерством инфраструктуры.
“Укрзализныця” благодарна обоим министерствам и облгосадминистрациям за понимание необходимости предоставить людям, которые внезапно оказались в “красной” зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона в условиях обязательного соблюдения масочного режима в вагонах, что прошли тщательную дезинфекцию”, – говорится в сообщении.
Как известно, “Укрзализныця” приостанавливает продажу билетов на поезда в областях, которые попадают в “красную” зону карантина.
Так, с 26 февраля “Укрзализныця” приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область и обратно.
Кроме того, “УЗ” с 7 по 12 марта приостановила продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.
- Накануне министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 6 марта Министерство охраны здоровья обновило разделение регионов Украины на зоны карантина. Согласно новым данным, столица Украины – Киев попал в “оранжевую” зону.