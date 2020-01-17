Сегодня в Верховной Раде Украины состоится традиционный час вопросов к Правительству.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Ожидается, что нардепы могут задавать министрам вопросы по поводу ситуации с аудиозаписями якобы из кабинета премьера Алексея Гончарука, а также относительно зарплат и премий министрам.

Также в повестке дня есть проект постановления об увольнении нардепа от “Слуги народа” Богдана Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики.

Во втором чтении нардепы рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом и законопроект о Бюро финансовых расследований.

Также должен быть рассмотрен в первом чтении законопроект о лизинге.

В повестке дня есть изменения относительно ресторанного хозяйства, по созданию национального органа интеллектуальной собственности, относительно реформы патентного законодательства.

Рада также рассмотрит проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в области трудовой миграции.