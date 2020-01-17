Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Ожидается, что нардепы могут задавать министрам вопросы по поводу ситуации с аудиозаписями якобы из кабинета премьера Алексея Гончарука, а также относительно зарплат и премий министрам.
Также в повестке дня есть проект постановления об увольнении нардепа от “Слуги народа” Богдана Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики.
Во втором чтении нардепы рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом и законопроект о Бюро финансовых расследований.
Также должен быть рассмотрен в первом чтении законопроект о лизинге.
В повестке дня есть изменения относительно ресторанного хозяйства, по созданию национального органа интеллектуальной собственности, относительно реформы патентного законодательства.
Рада также рассмотрит проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в области трудовой миграции.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.