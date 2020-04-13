Сегодня, 13 апреля, народные депутаты Украины собрались на внеочередное заседание.

Об этом сообщают #Буквы.

На заседании нардепы, в частности, намерены рассмотреть изменения в госбюджет-2020.

Народные избранники также рассмотрят законопроект “О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни”.

Также нардепы должны рассмотреть проект закона, который предусматривает усиление ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

Среди прочего на повестке дня: второе чтение проекта закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных, проект закона о внесении изменений в закон “Об Антимонопольном комитете Украины” и некоторые другие законодательные акты относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета и прочее.