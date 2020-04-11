Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил изменения в государственный бюджет 2020 года накануне парламентского заседания, которое состоится в понедельник, 13 апреля.

Об этом сообщил нардеп от фракции “ЕС” Алексей Гончаренко.

В новом проекте бюджета указаны такие пункты:

уменьшить фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн (теперь предлагается в размере 64,9 млрд грн);

восстановить дотацию аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн);

добавить 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0);

добавить 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины;

добавить 15 млн на национальный парк “Софиевка”.

Нардеп добавил, что на заседании комитета предложил ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов набсоветов госпредприятий 10 минимальными зарплатами (47 тыс грн) не только на время карантина, а до конца текущего года. Но его в этом поддержали трое коллег.

Как сообщалось ранее, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента в понедельник, 13 апреля. Среди вопросов повестки — изменения в госбюджет.

Народный депутат от фракции “Голоса” Юлия Клименко накануне рассказала, как перераспределяются бюджетные деньги на силовые структуры.