Об этом сообщил нардеп от фракции “ЕС” Алексей Гончаренко.
В новом проекте бюджета указаны такие пункты:
- уменьшить фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн (теперь предлагается в размере 64,9 млрд грн);
- восстановить дотацию аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн);
- добавить 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0);
- добавить 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины;
- добавить 15 млн на национальный парк “Софиевка”.
Нардеп добавил, что на заседании комитета предложил ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов набсоветов госпредприятий 10 минимальными зарплатами (47 тыс грн) не только на время карантина, а до конца текущего года. Но его в этом поддержали трое коллег.
Как сообщалось ранее, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента в понедельник, 13 апреля. Среди вопросов повестки — изменения в госбюджет.
Народный депутат от фракции “Голоса” Юлия Клименко накануне рассказала, как перераспределяются бюджетные деньги на силовые структуры.
- Напомним, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект №3279 Кабмина о внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год”. Эти изменения были обусловлены необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.
- Тогда Министерство финансов предлагало сократить почти на половину финансирование культуры и кино. Также было было предусмотрено сокращение расходов на спорт.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что парламент не поддержал изменения в госбюджет в связи с тем, что депутаты не успели ознакомиться с законопроектом.