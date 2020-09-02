Во время масштабного лесного пожара в Харьковской области было уничтожено 20 домов. Более 50 человек эвакуированы. Ликвидация огня продолжается.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, в среду, 2 сентября, на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Горобьевка и Гряниковка Двуречанского района Харьковской области (в 30 километрах от украинско-российской границы) произошел пожар.

В это время президент Владимир Зеленский находится в Харьковской области с рабочим визитом. Он, согласно сообщениям Офиса президента, провел экстренное совещание с представителями ГСЧС и силовиками по поводу пожаров.

“Ситуация сейчас находится на контроле. Верим, что удастся победить стихию в ближайшее время”, — сказал он во время выступления на представлении Стратегии развития региона.

Зеленский поручил главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру после презентации отправиться к месту тушения пожаров. Кучер проинформировал, что выехал на место.

По его словам, в результате пожара пострадали три населенных пункта. Один из них уничтожен.

“К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания. Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется. Для эвакуации людей подготовлены транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем. Наша первоочередная цель — не допустить распространения стихии”, — написал он.

По данным ГУ ДСНС в Харьковской области, площадь пожара в течение дня выросла до 500 га. Известно об одном пострадавшем и двух десятках разрушенных пожаром домов. “Из-за порывов ветра пламя начало опрокидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащее с лесом. В результате пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом”, — говорится в сообщении ДСНС.