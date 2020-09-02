Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, в среду, 2 сентября, на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Горобьевка и Гряниковка Двуречанского района Харьковской области (в 30 километрах от украинско-российской границы) произошел пожар.
В это время президент Владимир Зеленский находится в Харьковской области с рабочим визитом. Он, согласно сообщениям Офиса президента, провел экстренное совещание с представителями ГСЧС и силовиками по поводу пожаров.
“Ситуация сейчас находится на контроле. Верим, что удастся победить стихию в ближайшее время”, — сказал он во время выступления на представлении Стратегии развития региона.
Зеленский поручил главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру после презентации отправиться к месту тушения пожаров. Кучер проинформировал, что выехал на место.
По его словам, в результате пожара пострадали три населенных пункта. Один из них уничтожен.
“К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания. Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется. Для эвакуации людей подготовлены транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем. Наша первоочередная цель — не допустить распространения стихии”, — написал он.
По данным ГУ ДСНС в Харьковской области, площадь пожара в течение дня выросла до 500 га.
Известно об одном пострадавшем и двух десятках разрушенных пожаром домов.
“Из-за порывов ветра пламя начало опрокидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащее с лесом. В результате пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом”, — говорится в сообщении ДСНС.
Сообщается, что с места пожара эвакуированы 40 жителей из Горобьевки и 12 из Гряниковки. Их должны разместить на базе поликлиники и лицея в поселке Двухлетняя.
К ликвидации пожара привлечены 13 единиц техники он ГУ ДСНС, 2 пожарных поезда, пожарный самолет, 5 единиц техники лесхоза. Отряд в составе 20 отделений на автоцистернах направляется к месту происшествия.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины по факту пожара.
- 22 июля в Луганской области из-за обстрелов боевиков произошел лесной пожар.