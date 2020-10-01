В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек. Огонь за сутки распространился почти на 10 тысяч гектаров.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, тушение лесных пожаров продолжается в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Там в связи с сильными порывами ветра произошло распространение огня.

“Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов“, – отмечается в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 единиц техники (из ГСЧС, Вооруженных сил, Гослесагентства, Национальной полиции).

“В результате пожаров погибли 5 человек и госпитализированы 10 человек. По оперативным данным эвакуированы 120 человек”, – сказано в сообщении.

Убытки, количество уничтоженных и поврежденных зданий и сооружений уточняются органами местной власти.

Работы проводятся в круглосуточном режиме на 6 основных очагах лесных пожаров:

• Очаг №1 между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га (не допущено распространение огня на эти населенные пункты).

• Очаг № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. Эвакуация не проводилась.

• Очаг № 3, который возник вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район). В результате сильного ветра (20 м/с) огонь по лесным массивам распространился к Северодонецку (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. га). Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий; пожара на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта). На хлораторной насосной станции возгорание ликвидировано (там хранится 280 кг хлора). В настоящее время распространения огня в сторону Северодонецка нет.

• Очаг № 4 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район): огнем пройдено 200 га леса.

• Очаг № 5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район): возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности.

• Очаг № 6 вблизи сел Лобочево, Геевка (Станично-Луганский район): произошел лесной пожар на площади 300 га.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем во всех шести очагах, составляет около 9,3 тыс. гектаров.

Как проинформировали в пресс-службе Национальной полиции, из-за пожаров были эвакуированы жители населенных пунктов Вороново, Сиротино и Метелкино.

В общей сложности было зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районов.

В данный момент локализованы и ликвидированы пожары на территории Попаснянского и Старобельского районов.

В МВД Украины уточнили, что среди погибших – 70-летний машинист Северодонецкого горводоканала, 46-летний лесник (обнаружен в лесу неподалеку с. Райгородка Новоайдарского района), 79-летняя жительница с. Вороново и 84-летняя жительница Новоайдарского района.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

На место лесных пожаров уже вылетела оперативная правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым. В состав группы также вошли председатель ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Василий Кузевич.