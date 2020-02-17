Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

В воскресенье, 16 февраля, на встрече с избирателями в Карсон-Сити, штат Невада, сенатор Берни Сандерс обвинил бывшего мэра Нью-Йорка, кандидата-демократа Майка Блумберга в попытке “купить президентство”.

“Ну, вы покупаете президентство… По крайней мере, он собирается попытаться купить президентство, тратя сотни и сотни миллионов долларов на телевизионную рекламу”, — сказал Сандерс.

Стоит отметить, что такое обвинение Сандерса связано с тем, что в течение последнего месяца кампания Блумберга потратила более 200 млн долларов на рекламу. Всего с момента объявления Блумберга о намерении участвовать в выборах 2020 года его кампания потратила 381 млн долларов.

Помимо этого, Сандерс отметил, что “не видел Майка в Айове” во время предвыборных встреч с избирателями. Также он раскритиковал Блумберга за отсутствие и в других ключевых штатах, включая Нью-Гемпшир, Южную Каролину и Неваду.

“Но он думает, что сможет купить эти выборы. Ну, у меня есть новость для мистера Блумберга, и это то, что американцы устали от того, что миллиардеры покупают выборы”, — добавил Сандерс.