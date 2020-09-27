Об этом сообщила пресслужба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений.
“Отмечено, что сейчас важно приложить все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия”, – говорится на сайте Кремля.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал авиационную и артиллерийскую атаку.
- Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.