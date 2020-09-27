Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сообщила пресслужба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений.

“Отмечено, что сейчас важно приложить все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия”, – говорится на сайте Кремля.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.