Об этом глава правительства написал на своей официальной странице в Facebook.
“В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 миллионов украинцев. Это ужасные цифры”, – заявил он.
Стоит напомнить, что для украинцев Вторая мировая война началась гораздо раньше, чем 22 июня 1941 года.
Украинцы в составе польской армии воевали против Германии с самого начала Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года. В первый день войны немецкая авиация бомбила Львов, в течение первой половины сентября — Луцк, Станислав (Ивано-Франковск), Тернополь, Дрогобыч, Сарны, Яворов, Стрый.
С 17 сентября 1941 года украинцы также воевали на стороне СССР во время вторжения Красной армии в Польшу.
- С каждым годом граждане Украины меняют свое отношение к событиям 1939-1945 годов. Например, в этом году с утверждением, что СССР вместе с Германией несут ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются более половины украинцев.
- Ранее #Буквы подготовили подборку фильмов, которые переносят зрителя во времена Второй мировой войны.