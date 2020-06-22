Об этом глава правительства написал на своей официальной странице в Facebook.

“В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 миллионов украинцев. Это ужасные цифры”, – заявил он.

Стоит напомнить, что для украинцев Вторая мировая война началась гораздо раньше, чем 22 июня 1941 года.

Украинцы в составе польской армии воевали против Германии с самого начала Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года. В первый день войны немецкая авиация бомбила Львов, в течение первой половины сентября — Луцк, Станислав (Ивано-Франковск), Тернополь, Дрогобыч, Сарны, Яворов, Стрый.

С 17 сентября 1941 года украинцы также воевали на стороне СССР во время вторжения Красной армии в Польшу.