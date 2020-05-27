Представителей ресторанной отрасли возмутило заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о программе помощи бизнесу, которая вскоре будет представлена общественности.

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 26 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в среду правительство представит программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19. Этот план был анонсирован премьер-министром в начале мая.

По словам премьера, подготовка плана осуществлялась при участии ведущих представителей отрасли.

“К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа. Ведь это тот случай, когда нам нужна качественная дорожная карта. На первом этапе мы провели тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы. Далее мы его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив. На заключительном этапе мы отобрали инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципов честной конкуренции и других важных принципов”, — написал Шмыгаль.

Заявление главы правительства возмутило представителей ресторанного бизнеса. В частности, киевский ресторатор, основатель проекта Ulichnaya Eda, владелец и основатель фудкорта “Бухта” Роман Тугашев обратил внимание на то, что из сообщения непонятно, с кем именно велись переговоры программы и каковы их результаты. С этим вопросом он обратился в Facebook к своим коллегам.

“Здесь Премьер пишет про какой-то идейный каркас программ. Ассоциации и мозговые штурмы представителей мсб (малого и среднего бизнеса — ред.) в своей сфере. Коллеги, а вы знаете о чём говорит Премьер в этом посте? Возможно есть какие-то другие ассоциации ресторанной и ивент-индустрий?”, — написал Тугашев.

Глава юридического комитета профобъединения “Украинской ресторанной ассоциации” Евгений Комаров отметил, что переговоры между ассоциацией и правительством были. Вот только инициировать их и “пробиваться в кабинеты” приходилось именно представителям ресторанной отрасли.

В результате переговоров удалось добиться только того, чтобы правительство разрешило работу летних площадок некоторых заведений.

Сооснователь киевской кофейни First Point Юрий Бездетный отметил, что переговоры действительно велись, однако “никакой конкретики, увы, нет”.

Припомнили и скандал вокруг ресторана “Велюр” нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко, который, как выяснили журналисты, во время карантина продолжал принимать “избранных” гостей.

“Там все провели, пообщались, решили”, — отметил владелец компании LeoDigital, предоставляющей услуги продвижения сайтов, Роман Рубан.

Совладелица одесского бара мидий “ Котелок” Надежда Чебанова отметила, что и уже действующие программы помощи (как компенсация оставшимся без работы сотрудникам ресторанов) не работают.

Не обошлось и без шуток.