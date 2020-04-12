Соответствующее поздравление распространила его пресс-служба в Telegram.
“Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю всех христиан западного обряда с Пасхой! Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Оно символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение”, – говорится в поздравлении Шмыгаля.
А еще премьер подчеркнул, что в этом году люди не смогут посетить пасхальные богослужения в церкви из-за вспышки коронавируса.
“Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поприветствовать рождение Христа. Но, к сожалению, не в этом году”, – сказал он.
Стоит отметить, что в этом предложении премьер ошибся – ведь рождение Христа – это праздник Рождество, а Пасха – это воскресенье Иисуса.
- 12 апреля отмечается Пасха по григорианскому календарю.
- Папа Римский Франциск и другие христианские лидеры готовятся обратиться с ежегодной пасхальной речью через Интернет.