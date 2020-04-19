Слова поздравления он опубликовал в Telegram-канале.

“Христос воскрес! Воистину воскрес! Так мы, украинцы, уже сотни лет здороваемся друг с другом в этот светлый день Воскресения Христова. Так мы здороваемся и сегодня. Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила праздника Пасхи”, – отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед украинцами.

Сегодня у православных и греко-католиков самый почитаемый и торжественный праздник – Воскресенье Христово, или Пасха.