Премьер-министру Алексею Гончаруку не доверяют 63,2% украинцев, а деятельность его Правительства поддерживают только 6 %.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.

Так, полностью поддерживают деятельность Кабинета Министров Украины 6 % респондентов, поддерживают отдельные меры – 34,1 %, не поддерживают – 50,9 %.

Доверяют Правительству 28 % респондентов, не доверяют – 64,5 %.

Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6,1 % опрошенных. Еще 29,5 % поддерживают отдельные меры, а не поддерживают – 52 % респондентов.

Доверие премьеру выразили 24,8 % опрошенных, не доверяют Гончаруку – 63,2 %.

“Уровень доверия к Правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда Правительству доверяли 57 % респондентов, не доверяли – только 22 %”, – говорится в результатах исследования.

Социологи отмечают, что уровень доверия к Правительству существенно зависит от политических симпатий граждан. Например, среди представителей электората партии “Слуга народа” доверяют Кабмину 65 %, не доверяют – 27 %. Среди представителей электората “Оппозиционной платформы – За життя” – соответственно 11 % и 88 %, партии “Европейская Солидарность” – соответственно 8 % и 89 %, ВО “Батькивщина” – 18,5 % и 75 %.

Во время исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.