Президент Украины Владимир Зеленский провел "жесткий разговор" с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко по поводу работающего в условиях карантина ресторана "Велюр".

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время программы “Свобода слова” на канале ICTV.

Он уверяет, что после инцидента ресторан Тищенко больше не работает.

Тимошенко подчеркнул, что нардеп допустил большую ошибку, разрешив проведение встреч в ресторане.

“У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Я надеюсь, что это будет пример для других депутатов. Если ты народный депутат – не надо делать из себя какого-то царя”, – заявил Тимошенко.

Он уверяет, что на данный момент ресторан нардепа уже не работает.

“Во-первых, ресторан уже не работает. Жесткий разговор вылился в то, что я надеюсь для всей фракции, да и для других фракций это будет примером, что нельзя так делать. Это была большая ошибка со стороны народного депутата, что он так сделал”, – добавил Тимошенко.