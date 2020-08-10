Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Получил сегодня положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. […] Забегая вперед — чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи”, — написал он.

Павелко отметил, что круг его контактных лиц четко определен, все эти люди также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции.

К тому же, сотрудникам УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели имел контакт Павелко, также будут сделаны тесты на коронавирус.

“Держу этот вопрос на личном контроле”, — заверил он.