По состоянию на сентябрь президентский рейтинг действующего главы государства Владимира Зеленского составляет 30,1%. С июля он снизился на 3,3 процентных пункта.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром “Социс” (SOCIS) в сентябре.

Стоит отметить, что 30,1% – это данные опроса среди респондентов, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Это меньше, чем Владимир Зеленский набрал в первом туре президентских выборов в 2019 году (тогда он набрал 30,24 % голосов избирателей).

Пятого президента Украины Петра Порошенко сейчас готовы поддержать на выборах 18,9% опрошенных (среди тех, кто определился и пойдет на выборы). С июля рейтинг политика вырос на 1,1 процентный пункт.

В первом туре президентских выборов 2019 года Порошенко набрал 15,95% голосов избирателей.

За лидера партии “Оппозиционная платформа – За життя” Юрия Бойко готовы отдать свой голос 14,0% опрошенных, за лидера партии “Сила и честь” Игоря Смешко – 8,5%, за лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко – 7,4%, за Анатолия Шария – 3,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 2,8%, за лидера партии “Национальный корпус” Андрея Билецкого – 0,9%.

Сроки проведения исследования: 18 – 28 сентября 2020 года. Метод сбора первичной социологической информации – телефонный опрос (САТІ) с использованием планшетов.

Опрос проводился по всей территории Украины (во всех областях и в Киеве), кроме АР Крым и неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%; Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.