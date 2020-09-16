Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует рекордное падение: сейчас он ниже 30%. Это меньше, чем действующий глава государства набрал в первом туре президентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группы “Рейтинг” 3-6 сентября 2020 года.

Так, Владимира Зеленского сейчас готовы поддержать на выборах 29 % респондентов (среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании).

В предыдущем опросе группы “Рейтинг”, обнародованном в июле, уровень поддержки главы государства составлял 30,2 %.

Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24 % голосов избирателей.

Пятого президента Украины Петра Порошенко сейчас готовы поддержать на выборах 14 % респондентов (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В июле таких было 13,7 %.

За Юрия Бойко сейчас бы проголосовали 15,5 % опрошенных, за Юлию Тимошенко – 9,3 %, Игоря Смешко – 6,4 %, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владимира Гройсмана – по 3,6 %.

Рейтинг других кандидатов – ниже 3 %. Тех, кто не определился – около 14 %.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.