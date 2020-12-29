Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ № 604/2020 президент подписал 29 декабря.
Согласно документу Сергей Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.
- Недавно в интервью изданию Фокус Зеленский заявил, что если Россия нападет на Украину со стороны оккупированного ею Крыму, то начнется полномасштабная война, в рамках которой будут мобилизованы все украинцы – и мужчины, и женщины.
- В ответ Кривонос заявил, что считает такую идею нереалистичной и вредной.
“Это (окружение президента, – ред.) рассказывает президенту, что они это способны сделать (массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России, – ред). А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, – мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли люди это делать? Нет “, – сказал Кривонос.
По словам Кривоноса, государство должно идеологически воспитывать мобилизационный резерв. Сейчас патриотизм в Украине “не поддерживается на государственном уровне”, о чем свидетельствует практика 2014 года.
- В прошлом году Кривонос уже был уволен президентом с Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в связи с перераспределением функциональных обязанностей.
- Кривонос был назначен в СНБО еще при Порошенко.