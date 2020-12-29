“Это (окружение президента, – ред.) рассказывает президенту, что они это способны сделать (массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России, – ред). А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, – мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли люди это делать? Нет “, – сказал Кривонос.

По словам Кривоноса, государство должно идеологически воспитывать мобилизационный резерв. Сейчас патриотизм в Украине “не поддерживается на государственном уровне”, о чем свидетельствует практика 2014 года.