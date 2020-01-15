Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
“По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ (Контрольный пункт въезда-выезда — ред.)в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек”, — проинформировал Лисянский.
Представитель омбудсмена добавил, что в основном погибшие были людьми пожилого возраста. Также он сообщил, что медицинская помощь гражданам, пересекающим КПВВ, понадобилась за год более 300 раз.
В связи с этим Лисянский обратился к главам военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей с просьбой организовать на контрольном пункте постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи.
“Я уверен, что постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям”, — подчеркнул он.
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