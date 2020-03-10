Об этом сообщает агентство Reuters.
В понедельник, 9 марта, принц Гарии и его супруга Меган Маркл посетили ежегодную праздничную службу в честь Дня Содружества. Служба прошла в Вестминстерском аббатстве. На мероприятии присутствовали королева Елизавета, старший брат Гарри Уильямом и его жена Кейт, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие.
Это событие стало последним появлением супругов на публике в качестве членов королевской семьи, ведь уже с 1 апреля вступит в силу соглашение, согласно которому Гарри и Меган перестанут исполнять королевские обязанности, носить звание Его/Ее Королевское Высочество и лишатся других обязанностей и привилегий.
Для выхода в свет Меган выбрала закрытое платье длины миди изумрудного оттенка, накидку и шляпку в тон к платью. Завершили образ туфли нюдового оттенка. Гарри же выбрал светло-синий костюм с подкладкой того же цвета, что и наряд его супруги.
- 14 января королева Британии Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от выполнения королевских обязанностей и больше жить частной жизнью.
- 6 марта Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые официально вышли в свет в Британии после отказа от королевских обязательств.