Принц Гарри и супруга Меган Маркл в последний раз посетили публичное мероприятие в качестве членов королевской семьи.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В понедельник, 9 марта, принц Гарии и его супруга Меган Маркл посетили ежегодную праздничную службу в честь Дня Содружества. Служба прошла в Вестминстерском аббатстве. На мероприятии присутствовали королева Елизавета, старший брат Гарри Уильямом и его жена Кейт, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие.

Это событие стало последним появлением супругов на публике в качестве членов королевской семьи, ведь уже с 1 апреля вступит в силу соглашение, согласно которому Гарри и Меган перестанут исполнять королевские обязанности, носить звание Его/Ее Королевское Высочество и лишатся других обязанностей и привилегий.

Для выхода в свет Меган выбрала закрытое платье длины миди изумрудного оттенка, накидку и шляпку в тон к платью. Завершили образ туфли нюдового оттенка. Гарри же выбрал светло-синий костюм с подкладкой того же цвета, что и наряд его супруги.