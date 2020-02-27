Об этом сообщает британское издание The Sun.
Принц Гарри пояснил, что к нему следует обращаться “просто Гарри” перед конференцией в Эдинбурге.
“Он пояснил, что обращаться к нему стоит просто Гарри. Поэтому, дамы и господа, окажите большой и теплый шотландский прием Гарри!” – было сказано на мероприятии.
Отмечается, что официально внук королевы Елизаветы II лишится королевского титула только в апреле 2020 года. До этого момента он исполняет обязанности старшего члена королевской семьи и его участие уже запланировано в нескольких мероприятиях.
Также сообщается, что принц прилетел в Шотландию без жены Меган Маркл и своего сына Арчи.
- Ранее британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл публично заявили о намерении выйти из королевской семьи и стать финансово независимыми.
- Королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и его супруги отказаться от выполнения королевских обязанностей и больше жить частной жизнью.