Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время форума Age of Crimea 2020.

“Необходимо усилить внимание как Киева, так и международного сообщества к оккупированному Крыму. Тяжелые бои и огромные потери на Донбассе в 2014-2015 годах заставили нас ограничить Минские договоренности лишь вопросами Донбасса. Возможно, именно это способствовало определенной маргинализации проблемы Крыма, которая несколько отошла на второй план в мировой политике. Россия же вообще считает, что Крым – закрытый вопрос, который рассмотрению не подлежит”, – подчеркнул глава МИД.

Пристайко уточнил, что в Минских соглашениях нигде не указано, что вопрос Крыма снимается с повестки дня. В связи с этим он выступил за создание Крымского международного форума.

“Подход “сначала Донбасс – потом Крым” не является разумным, является ложным. Крым должен звучать на всех международных площадках, переговорах с Россией, на всех форумах по безопасности. Более того, качественные сдвиги могут быть возможными в случае создания отдельного Крымского международного форума. И пусть сначала без России. Мы потом заставим ее сесть за стол переговоров“, – отметил Пристайко.

Он также заявил о необходимости продолжить и усилить санкционное давление на Россию.

“В случае с Россией санкции – это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами. Действенные санкции, безусловно, дорого стоят. Но война и дискредитация основных положений и принципов международного права – еще дороже”, – напомнил министр.

Пристайко добавил, что попытки перезагрузить отношения с Россией без выполнения ею выдвинутых требований “только подстегивают ее к новым военным авантюрам”.

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(На видео – с 48:07)