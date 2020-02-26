Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия форума Age of Crimea 2020.

“Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой мира на Донбассе, мира в Украине”, – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что возвращение Крыма – часть украинской национальной идеи.

“Крым – это Украина. Наше общество может спорить о многих вопросах, но это не вызывает никаких ссор или сомнений. Здесь украинцы на 100 % едины. Следовательно, возвращение Крыма – это бесспорная часть нашей национальной идеи. 6 лет назад Россия аннексировала Крым. 6 лет назад наша жизнь изменилась: мы поняли, что живем в мире, где меморандумы, к сожалению, почти ничего не стоят, а система международного права и мировой безопасности несовершенна и уязвима”, – заявил глава государства.

Зеленский пообещал сделать все, чтобы над Крымом “снова развевался украинский флаг”.

Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».

Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 лютого 2020 р.

  • Президент Владимир Зеленский заявил о подписании указа об официальном установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
  • Министерство иностранных дел Украины в годовщину незаконной аннексии Крыма Россией указало на репрессии на полуострове.
  • Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в ООН напомнил о незаконной аннексии Крыма Россией и нарушениях прав человека на полуострове.