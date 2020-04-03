Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” заявил член набсовета “ПриватБанка” Роман Сульжик.

“Два часа назад произошла эта новость, уже можно о ней говорить. Мы, “ПриватБанк”, подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев “ПриватБанка” господ Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 миллиардов долларов. Это сравнимо с траншем всего Международного валютного фонда”, — сообщил Сульжик.

По словам члена набсовета “ПриватБанка”, иск связан с “сомнительными транзакциями, которые были проведены в “ПриватБанке” в период с 2013 по 2016 годы”.

Сульжик также уточнил, что ответчиками по этому делу будут не только Коломойский и Боголюбов. Иск подан также против одного из бывших членов правления банка и две компании на Кипре, которые связаны с экс-владельцами банка.

<noscript><iframe title="Свобода слова Савіка Шустера – ТРАНСЛЯЦІЯ ШУСТЕР ОНЛАЙН" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/t_tPECkV1IY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>