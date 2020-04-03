Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” заявил член набсовета “ПриватБанка” Роман Сульжик.
“Два часа назад произошла эта новость, уже можно о ней говорить. Мы, “ПриватБанк”, подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев “ПриватБанка” господ Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 миллиардов долларов. Это сравнимо с траншем всего Международного валютного фонда”, — сообщил Сульжик.
По словам члена набсовета “ПриватБанка”, иск связан с “сомнительными транзакциями, которые были проведены в “ПриватБанке” в период с 2013 по 2016 годы”.
Сульжик также уточнил, что ответчиками по этому делу будут не только Коломойский и Боголюбов. Иск подан также против одного из бывших членов правления банка и две компании на Кипре, которые связаны с экс-владельцами банка.
- Ранее парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам.
- Бизнес-партнер олигарха Игоря Кломойского Тимур Миндич трижды посещал Офис Президента накануне голосования за “антиколомойский закон”. Там он встречался с главой ОП Андреем Ермаком.