В понедельник, 14 декабря, во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму произошли присвоение и продажа имущества Государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра". В связи с этим Украина будет подавать в суды и инициировать санкции.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, на так называемом “аукционе” произошло отчуждение “Массандры”, которая находилась в непосредственном ведении подконтрольной РФ оккупационной администрации. Приобретателем оккупационная власть признала зарегистрированную в Санкт-Петербурге компанию “Южный проект”, которая является дочерним предприятием банка “Россия”.

Отмечается, что “приватизация” концерна, который, кроме значительных производственных активов, обладает уникальной коллекцией вин и традициями виноделия, состоялась по цене, которая минимально превышает стартовую. Это является признаком заранее согласованного результата и фиктивного характера “аукциона”. Кроме “Южного проекта”, на “аукцион” заявилась только одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом, который составляет эквивалент около 135 долларов США.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что Украина будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциона:

будет инициировать национальные санкции;

будет инициировать судебное преследование, в том числе в международных судах;

будет обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.

“Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится”, – добавил он.