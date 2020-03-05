Журналисты "Прямого" заявили о давлении и попытках блокировки работы телеканала со стороны сотрудников Государственного бюро расследований.

Об этом сообщается на сайте “Прямого”.

Во вторник, 3 марта, Печерский районный суд Киева своим решением обязал телеканал до 18 марта предоставить следователям Государственного бюро расследований временный доступ к вещам и документам с возможностью их изъятия.

На телеканале считают решение суда незаконным, а также заявляют о нарушениях процессуального законодательства со стороны правоохранителей.

“Такое решение суда телеканал считает незаконным и необоснованным, и таковым, что вынесено незаконным составом суда, ведь надлежащим судом для рассмотрения данного ходатайства является Шевченковский районный суд города Киева. ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда города Киева. Кроме того, рассмотрение ходатайства ГБР в суде происходило без участия представителей канала, что является грубым нарушением требований уголовного процессуального закона”, — говорится в сообщении.

Помимо этого, на “Прямом” заявили, что документы, о которых идет речь (Устав телеканала, патенты объектов интеллектуальной собственности, реестр движимого и недвижимого имущества и пр.) и без того находятся в открытом доступе.

“Именно поэтому телеканал такие действия ГБР и Печерского суда рассматривает как способ давления и попытки заблокировать деятельность независимого средства массовой информации, а потому будет обжаловать это решение в судебном порядке”, — объяснила редакция “Прямого”.

В то же время телеканал сообщил о готовности передать следователям свои документы и вещи, “чтобы не создавать искусственных оснований для проведения обыска”.