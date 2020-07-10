Лидер Радикальной партии Олег Ляшко повез лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко в Черниговскую область агитировать за себя.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

“Едем с Юлей на 208 округ на моей родной Черниговщине. Спасибо за поддержку ей, всей команде партии “Батькивщина”, моим единомышленникам и всем участникам флеш-моба #заЛяшка. Вместе – к победе!” – написал он.

Позже Ляшко вышел в прямой эфир и сообщил, что они провели встречу в Ичне.

“У нас выборы в 208-м округе. Тимошенко продемонстрировала большую мудрость и большую доброту своего сердца, когда поддержала меня на этих выборах”, – сказал лидер Радикальной партии.

Кроме того, он отметил, что они с Тимошенко извинились друг перед другом и простили старые обиды.

“Кто-то из вас может сейчас писать, а как же вот, когда вы друг друга называли и так далее. Все мы помним, у нас хорошая память, как называли и извинились взаимно, поэтому не задавайте глупых вопросов. Наше объединение для того, чтобы остановить развал страны”, – заявил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко просил президента лишить “московскую кукушку” Юлию Тимошенко украинского гражданства.

“Я хотел бы сделать официальное заявление: я очень зол. Я очень зол на Юльку. Эта московская кукушка, одетая в украинские вышиванки – пыталась чужими руками реализовать путинский (кремлевский) план по захвату власти… Моей злости нет пределов… Она взяла, кукушка московская, и использовала старика, героя, политического узника в своих грязных кремлевских играх”, – заявил Ляшко.