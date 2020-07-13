Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса отозвали с Верховной Рады.

Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте парламента.

По информации издания “Левый берег”, назначение было отозвано, потому что кандидата на должность еще не заслушали на заседании фракции “Слуги народа”. После прослушивания будет снова приниматься решение о подаче назначения.

Напомним, что 10 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении бывшего главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого заместителя министра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.