Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте парламента.
По информации издания “Левый берег”, назначение было отозвано, потому что кандидата на должность еще не заслушали на заседании фракции “Слуги народа”. После прослушивания будет снова приниматься решение о подаче назначения.
Напомним, что 10 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении бывшего главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого заместителя министра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Ранее сообщалось, что кандидатуру на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса могут назвать уже через неделю.