Об этом сообщает AP.
Маски будут производить на заводе в префектуре Ми в центральной Японии. Ранее здесь изготовляли дисплеи.
Производство стартует в конце марта.
В планах выпускать около 150 тысяч масок в день, постепенно увеличивая производство до 500 тысяч в день.
В сообщении отметили, что электронные дисплеи изготавливали на так называемых “свободных от микробов” установках. Таким образом, мелкие частицы не могут попасть в производственный процесс, что делает его хорошим местом для изготовления медицинских масок.
Цены таких масок, места реализации и другие детали пока не раскрывают.
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