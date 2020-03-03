Японская компания по производству электроники Sharp Corp займется изготовлением медицинских масок, в связи с их дефицитом на рынке из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает AP.

Маски будут производить на заводе в префектуре Ми в центральной Японии. Ранее здесь изготовляли дисплеи.

Производство стартует в конце марта.

В планах выпускать около 150 тысяч масок в день, постепенно увеличивая производство до 500 тысяч в день.

В сообщении отметили, что электронные дисплеи изготавливали на так называемых “свободных от микробов” установках. Таким образом, мелкие частицы не могут попасть в производственный процесс, что делает его хорошим местом для изготовления медицинских масок.

Цены таких масок, места реализации и другие детали пока не раскрывают.