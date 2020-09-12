Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач заявил, что на входе на чердак дома, где он живет, неизвестные сорвали пломбы, которые установила полиция.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Около двух часов ночи я вернулся с работы. Когда стоял на кухне у окна услышал у себя над головой шум на чердаке. Вышел на улицу, чтобы контролировать выходы из четырех подъездов ведущих на чердак. Вызвал полицию. Люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства. Полиция обнаружила сорванные “пломбы” в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак”, – написал он.