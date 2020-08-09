В белорусских городах Жодино и Лиде в день, когда в стране проходят массовые протесты, правоохранители опустили щиты.

Об этом сообщают белорусские Telegram-каналы.

“Уже в Лиде ОМОНовцы опустили щиты! Люди аплодируют и кричат “Верим! Можем! Победим!”, – говорится в сообщении.

В Жодино ОМОН опустил щиты.

В Пинске глава горисполкома вышел на переговоры.

В Барановичах ОМОН отступает против толпы 8000 человек.