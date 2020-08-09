Об этом сообщают белорусские Telegram-каналы.
“Уже в Лиде ОМОНовцы опустили щиты! Люди аплодируют и кричат “Верим! Можем! Победим!”, – говорится в сообщении.
В Жодино ОМОН опустил щиты.
В Пинске глава горисполкома вышел на переговоры.
В Барановичах ОМОН отступает против толпы 8000 человек.
- В Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты. Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны.
- Автозак белорусских силовиков протаранил толпу протестующих в Минске.