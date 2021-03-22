Об этом пишут #Буквы.

Специалист советует ответить на несколько вопросов:

Социальные связи имеет мой ребенок?

Хорошие ли у него отношения в школе, есть ли долговременная дружба?

Не будет ли все, что существует в реальной жизни ребенка, включая буллинг, в соцсетях только усиливаться?

Как хорошо мой ребенок соблюдает правила? Могу ли я ему доверять?

Каждый ребенок в известной степени нарушает правила и рамки, это часть развития.

Впрочем, если ваш ответ “выше нормы” и, например, ребенок имеет склонность врать вам, то он не готова к соцсетям.

Кроме того, стоит задать себе вопросы:

Имеет ли мой ребенок сильную самооценку?

Бывали у меня и моего ребенка откровенные разговоры на неудобные темы?

Рассказывает ли он мне о своих переживаниях? Это его смущает?

Если ответ “нет”, то соцсети точно отрицательно повлияют на него.

Если между родителями и ребенком не выстроен мостик доверия, шанс, что вы будете иметь хоть какое-то влияние на поведение ребенка в соцсети, ничтожен.

Алиса считает, что такая зрелость наступает в диапазоне 13-14 лет.

“Но в любом случае с ребенком нужно проводить регулярные объяснительные беседы, прежде чем позволять соцсеть, независимо от возраста. Ведь вы не выпускаете ребенка гулять одного, тем более ночью, пока не объясните банальных правил безопасности, как не общаться с незнакомцами, не садиться в авто и тому подобное. С сетью то же: сначала объяснить, затем выпускать”, – добавляет она.

В то же время консультант по цифровой безопасности Алина Елевтерова советует объяснить ребенку, какие есть опасности и с кем лучше не общаться, на что обращать внимание в переписке, чтобы не попасть в токсичные интернет-отношения: например, на ревность к офлайн-жизни, манипуляции, желание держать дружбу в секрете, просьба о денежном переводе.

“Не лишним будет проговорить правила переноса онлайн дружбы в офлайн, определить условия, например, о всех таких встречах извещать родителей, просить у новых знакомых видеозвонок, всегда встречаться на нейтральной территории и тому подобное. Не стоит читать переписки ребенка и собственноручно его отписывать от подозрительных пабликов. Таким образом может рухнуть доверие, ну и также у ребенка может быть несколько профилей – один для родителей, который выглядит стерильно, потому что его контролируют, другой – для себя, над котором уже нет цензуры”, – рассказала Алина.