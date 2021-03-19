Не стоит отрезать детей от интернета, ведь он является важной частью современной жизни, однако не помешает научить их рациональному поведению в сети

На днях в соцсетях разгорелся скандал вокруг «отношений» 8-летней Миланы и 13-летнего Павла, блоггеров, которые заявили, что у них «роман», делились фотографиями, как они целуются и спят в одной постели, а продвигать этот контент им помогают родители . После волны возмущения детский омбудсмен Николай Кулеба сообщил, что обратился в правоохранительные органы, поскольку такие материалы сексуализированы и могут повлиять на детскую аудиторию блоггеров – только в Миланы около 500 тыс. подписчиков в Instagram и более 7 млн ​​в Likee. Мама девочки утверждает, что эти отношения добровольные и просит не вмешиваться. Однако полиция уже открыла производство по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса (распространение порнографии) и вызвала женщину на допрос.

Буквы спросили у специалистов, чем может быть опасной такое поведение детей в соцсетях и как родителям уберечь их от рисков в интернете.

Как влияет на детскую психику раннее вовлечение в соцсети

Большинство соцсетей не позволяют регистрироваться лицам, моложе 13-14 лет. Это связано с тем, что их офисы в США и руководствуются Американским законом о защите конфиденциальности детей в интернете (сорри), который запрещает онлайн-сервисам собирать персональные данные детей до 13 лет без согласия родителей, объясняет консультант по цифровой безопасности Алина Елевтерова . Поэтому в Условиях того же Instagram и Facebook указано, что минимальный возраст для регистрации – 13 лет. Для мессенджера WhatsApp этот предел составляет 16 лет, но только для жителей Европейского региона. Для жителей других территорий остается ограничение в 13 лет. TikTok тоже доступен с 13 лет, но в некоторых странах этот возраст может меняться.

«Согласно исследованиям МБО Служба спасения детей в партнерстве с уполномоченным по правам ребенка, 55,3% детей имели регистрацию в соцсети в возрасте 8-10 лет. Возрастное ограничение – не панацея, так как его можно обойти», – говорит эксперт.

Юрист Лаборатории Цифровой безопасности Максим Дворовой добавляет, что с точки зрения дееспособности ребенок до 13-14 лет в большинстве случаев имеет право лишь на мелкие сделки, а регистрация в соцсети и является сделкой.

«Регистрируясь в сети, ребенок просто не понимает, какие она берет на себя обязанности», – отмечает он.

Даже взрослые имеют проблемы с самооценкой и идентичностью, если воспринимают мир соцсетей реального, а детская психика еще меньше способна отличать правду от вымысла, говорит психотерапевт Анна-Мария Бресешер.

«Испытывая влияние увиденного, дети рискуют потерять ориентиры: что делают мои сверстники, что из этого нормально? Если никто из взрослых не объяснит и не поможет интегрировать увиденное в соцсетях в более адекватный способ, у ребенка может возникнуть другая норма поведения для ее возраста, например в 8 лет быть в отношениях. Это опасно, ведь сегодня дети знают намного больше о мире отношений, в частности сексуальных, чем кажется их родителям. И кто знает, желание быть «такими как все», такое актуальное в раннем подростковом возрасте, не заведет ли оно ребенка слишком далеко? », – объясняет она.

С какой опасностью могут сталкиваться дети в интернете

Современные дети проводят в соцсетях минимум половину свободного времени, говорит психотерапевт Алиса Ондо-Анге. По ее словам, стоит помнить и о положительных моментах: возможность расширить кругозор через общение с разными людьми, поддерживать связь с друзьями и родственниками, пространство для выражения и доступ к информации для саморазвития.

Но негатива не меньше:

информационный хлам (все, что мигает в виде «желтых новостей», когда ребенок заходит почти на любой сайт)

дети часто откладывают сон подальше, чтобы общаться больше.

ухудшение социальных навыков. Многое отбрасывается как ненужное, остается обычно картинка и эмоциональная окраска. Орфография и пунктуация, длинные предложения уходят в небытие, потому что не влияют на «суть»;

информации так много, что просто не хватает времени на то, чтобы в ней разобраться. Поэтому дети очень легко доверяют тому, что читают, а это может приводить к снижению логического мышления. Поэтому дети могут с легкостью доверять тому, кто на это вообще не заслуживает;

конфликт между ожиданием и реальностью: не каждый лайк или подписчик означают реальную симпатию и готовность встретиться (вспоминаем девочку, которая создала встречу со своим фан-клубом, на которую никто не пришел и как это было больно)

угрозы от порнографии, рекламы наркотиков до кибербуллинга.

«Сейчас очень популярна «профессия» блогера именно из-за впечатления быстрого результата, детям кажется, что можно выложить три фотографии и шесть видео – и это залог успеха. Это также история о критическом мышление, ведь не видно всех шагов к этому успеху: неудачных кадров, хейтеров, собственно стоимость (психологическую или эмоциональную) такого внимания. Об этом все стоит говорить с ребенком», – говорит психотерапевт.

Алина Елевтерова в список угроз добавляет следующие:

несоответствующие возрасту рекламы или контента;

сомнительные знакомства;

секстинг – отправка людям интимных фото и видео;

шантаж с помощью интимных фото или видео;

груминг – когда незнакомец входит в доверие к ребенку, чтобы использовать ее в сексуальных целях;

мошенничество;

сообщества, которые могут спровоцировать деструктивное поведение.

«Согласно исследованию, которое я упоминала выше, каждый пятый ребенок общалась в старшей школе с незнакомцем об интимных отношениях. 42% старшеклассников и 20% учащихся средней школы готовы встретиться с незнакомцем, которого знают только онлайн. Но это не значит, что нужно надеть на ребенка и на себя шапочку из фольги и контролировать каждый его чих. Интернет – такое же публичное пространство, как и улица. Им надо уметь пользоваться и знать правила безопасности (в первую очередь, взрослому) и рассказать об этих правилах ребенку», – объясняет эксперт.

Почему детям не стоит изображать любовные отношения взрослых в соцсетях

По словам Алисы, ребенок не способен ни эмоционально, ни психологически понять, что изображает, или оценить вероятные последствия. То есть, ребенок, который демонстрирует эротично окрашенное поведение на фото, вряд готов к по-настоящему эротично окрашенным действиям в свою сторону, даже если думает иначе.

«Даже если брать подростковый возраст, условные 12-16 лет, далеко не все дети будут готовы к собственно сексу, не говоря уже о младших. Мы до сих пор живем в опасном мире, в котором женщину обвиняют в ее же изнасиловании из-за «короткой юбки и откровенной позы». Но взрослый человек хотя бы имеет хоть какой-то ресурс, чтобы эту травму обработать. Последствия насилия же над формирующейся психикой очень страшные», – объясняет специалистка.

По мнению Алины Елевтеровой, использование контента с ребенком во взрослом формате, особенно если он провоцирующий, не совсем этичен, даже если ребенок сам не против.

«Во-первых, это может нарушать правила платформ, на которых размещается контент. Во-вторых, в Украине существует возраст сексуального согласия, согласно которому человек считается сознательным, чтобы принимать решения о своих личных отношениях – 16 лет. Поэтому мне кажется, что уместным с точки зрения правового поля является демонстрация отношений подростками, которым уже исполнилось 16», – говорит консультант.

Если же родители используют своего ребенка в социальных сетях ради наживы, скажем, прибыли от рекламы, то в этом могут быть признаки преступления по ст. 150 Уголовного кодекса. Но, как объясняет Максим Дворовой, доказать, что родители получали прибыль от этой деятельности, будет сложно.

В каком возрасте ребенок считается достаточно зрелым психически, чтобы заводить соцсети

Родителям, которые колеблются, позволять ли ребенку заводить аккаунт, Анна-Мария советует ответить на несколько вопросов:

Какие социальные связи имеет мой ребенок? Хорошие ли у него отношения в школе, есть ли долговременная дружба? Все, что существует в реальной жизни ребенка, включая буллинг, в соцсетях будет только усиливаться.

Как хорошо мой ребенок соблюдает правила? Могу ли я ему доверять? Каждый ребенок в известной степени нарушает правила и рамки, это часть развития. Впрочем, если ваш ответ «выше нормы» и, например, ребенок имеет склонность врать вам, то он не готов к соцсетям.

Имеет ли мой ребенок сильную самооценку? Если ответ «нет», то соцсети точно отрицательно повлияют на него.

Были ли у меня и моего ребенка откровенные разговоры на неудобные темы? Рассказывает ли он мне о своих переживаниях? Событиях которые его смущают? Если между родителями и ребенком не выстроен мостик доверия, шанс, что вы будете иметь хоть какое-то влияние на поведение ребенка в соцсети, ничтожен.

Алиса считает, что такая зрелость наступает в диапазоне 13-14 лет.

«Но в любом случае с ребенком нужно проводить регулярные объяснительные беседы, прежде чем позволять соцсеть, независимо от возраста. Ведь вы не выпускаете ребенка гулять одного, тем более ночью, пока не объясните банальных правил безопасности, как не общаться с незнакомцами, не садиться в авто и тому подобное. С сетью то же: сначала объяснить, затем выпускать», – добавляет она.

Стоит ли проверять частную страницу ребенка для безопасности и как построить доверительные отношения

Ребенок так или иначе будет иметь секреты от родителей, особенно в подростковом возрасте, поэтому строить взаимное доверие следует заранее, говорит Алиса.

Она советует родителям быть искренними и проявлять уважение:

Говорите о чувствах. По-настоящему. О том, как расстроились, как чего-то испугались.

Будьте на стороне своего ребенка. Не осуждайте, даже если она совершила глупость. Ведь осуждать всегда есть кому. Поддержите и не дайте сомневаться в том, что любите ее.

Уважайте мнение и выбор. Даже если понимаете, что они ошибочны. Дайте возможность сделать эту ошибку, обсудите возможные последствия. И опять же – не осуждайте. «А я же говорила!» – еще никому не сделало лучше.

Не пытайтесь быть только другом, как это сейчас популярно. Не забывайте, что родители – это родители, они должны устанавливать границы. Они нужны не только для ограничения, но и для защиты и безопасности.

Тайно проверять страницу ребенка и его переписки – плохая идея, поскольку доверие так теряется, предостерегает Анна-Мария.

«Если когда-то ребенок узнает, что вы это делаете, ваши отношения очень сильно пострадают и восстановить их будет трудно. Поэтому мое мнение – инвестировать в доверие и тогда ребенок, если что-то неприятное или странное произойдет, придет к вам за советом и помощью, а не искать его в других местах», – говорит специалистка.

Она советует дать ребенку любовь и принятие, не критиковать и не иметь завышенных ожиданий, конструктивно реагировать на плохое поведение – это даст ощущение полноценности и уверенности в себе.

«Ребенок не будет бояться наказания, она всегда придет к вам за помощью и не будет прятать проблемы. Дети бессознательно следуют нашему примеру. Поэтому главное условие для доверия и здоровых отношений между родителями и детьми – вести себя так, как мы хотели, чтобы вели себя они: не наказывать, а объяснять, делиться эмоциями и собственными переживаниями. Это хорошая основа для взаимного доверия», – говорит специалистка.

Алина Елевтерова советует объяснить ребенку, какие есть опасности и с кем лучше не общаться, на что обращать внимание в переписке, чтобы не попасть в токсичные интернет-отношения: например, на ревность к офлайн-жизни, манипуляции, желание держать дружбу в секрете, просьба о денежном переводе.

«Не лишним будет проговорить правила переноса онлайн дружбы в офлайн, определить условия, например, о всех таких встречах извещать родителей, просить у новых знакомых видеозвонок, всегда встречаться на нейтральной территории и тому подобное. Не стоит читать переписки ребенка и собственноручно его отписывать от подозрительных пабликов. Таким образом может рухнуть доверие, ну и также у ребенка может быть несколько профилей – один для родителей, который выглядит стерильно, потому что его контролируют, другой – для себя, над котором уже нет цензуры», – рассказала Алина.

Она не исключает идею установления семейных приложений, которые отслеживают местонахождение, но ребенок должен знать, для чего это устанавливают на ее телефон, какие там разрешения, есть ли доступ к микрофону. Если ребенку меньше 13 лет, можно воспользоваться расширениями браузеров, которые фильтруют контент согласно возрасту, такие как родительский контроль профиля Google.