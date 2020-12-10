Компьютерная томография (КТ) нужна не всем больным коронавирусом COVID-19 и не всегда.

Об этом говорится в статье #Букв “Что делать при подозрении на COVID-19 – инструкция“.

Врач Евгений Симонец предостерег пациентов от гипердиагностики, ведь ажиотаж на ПЦР-тесты, КТ и другие исследования вызывает очереди в лабораториях и длительное ожидание результатов.

“Если семейный врач видит изменения, характерные для вирусной пневмонии, он порекомендует пациенту выполнить компьютерную томографию органов грудной клетки (КТ-ОГК) без внутривенного контрастирования. Сейчас много центров компьютерной томографии могут выполнять низкодозовую КТ-ОГК, это позволяет уменьшить лучевую нагрузку на пациента, а информации для определения степени поражения легких вполне достаточно. На КТ-ОГК при коронавирусной пневмонии изменения проявляются в виде “матового стекла”, – объяснил пульмонолог.

По его словам, УЗИ плевральной полости и легких тоже используют в диагностике коронавирусной пневмонии, но чаще всего это метод динамического мониторинга состояния легких в течение лечения.

Рентгенография грудной клетки также может использоваться, но этот метод менее информативен, хотя лучевая нагрузка на пациента меньше. При этом, магнитно-резонансная томография (МРТ) при вирусных пневмониях почти не используется.

Кроме того, Симонец советует иметь в аптечке пульсоксиметр – прибор для измерения содержания кислорода в капиллярной крови (сатурация) и пульса.

По его словам, наиболее важно иметь пульсоксиметр пациентам, которые имеют хроническую легочную патологию, патологию сердечно-сосудистой системы, эндокринных органов, пожилым людям, людям с избыточной массой тела, семьям с маленькими детьми.

“В норме у здорового человека сатурация от 100 % до 92 %. Если показатель ниже 92 %, необходимо срочно обратиться к врачу, это может быть показателем для стационарного лечения. Если показатель приближается к 80 %, необходимо экстренно вызвать скорую, это показания к госпитализации в отделение интенсивной терапии”, – добавил врач.