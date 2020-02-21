Такое заявление он сделал в интервью российскому агентству “ТАСС”.

“Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ… Если посмотреть на реалии – это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия”, – утверждает Путин.

Он добавил, что украинцами якобы “называли людей, которые жили на рубежах российского государства”.

“Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы”, – заявил глава РФ.

Путин выразил мнение, что “нужно не забывать о том, что нас объединяет” и “не разрушать того, что есть”.

“Если так сложилось, и у людей, у значительной части населения в Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли”, – настаивает глава Кремля.

Путин также считает, что “любое объединение РФ и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание глобального конкурента в Европе и в мире”, но этого “никто не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать”.

В ходе беседы ведущий пытался поправить Путина, чтобы он правильно говорил “украи́нцами”, а не “укра́инцами”. Но глава Кремля стоял на своем.

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(На видео – с 1:50)