Президент России Владимир Путин предложил отменить экономические санкции в мире на фоне пандемии коронавируса.

Об этом он заявил во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Путин считает, что отмена экономических санкций поможет восстановить глобальный рост и снизить безработицу.

“Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы”, – сказал Путин.

Президент РФ призвал страны рассмотреть возможность введения “зеленых коридоров”, освобождающих от санкций некоторые товары. В частности, это товары первой необходимости, продовольствия, лекарства, средства индивидуальной защиты.