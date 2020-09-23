Об этом он заявил во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Путин считает, что отмена экономических санкций поможет восстановить глобальный рост и снизить безработицу.
“Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы”, – сказал Путин.
Президент РФ призвал страны рассмотреть возможность введения “зеленых коридоров”, освобождающих от санкций некоторые товары. В частности, это товары первой необходимости, продовольствия, лекарства, средства индивидуальной защиты.
- Ранее сообщалось, что Украина продлила санкции в отношении популярных российских сайтой и соцсетей, как “Вконтакте” и “Яндекс”.
- В мае Украина ввела санкции против музеев, университетов и научных учреждений расположенных в Российской Федерации и незаконно аннексированном Крыму.