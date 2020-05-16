Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны “О применении, отмене и внесении изменений в персональные, специальные, экономические, и другие ограничительные меры (санкции)”.
В пятницу, 15 мая, был опубликован полный перечень физических и юридических лиц, в отношении которых санкции были продлены.
В санкционный список попали, в частности, музеи:
- Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Москва);
- “Эрмитаж” (Санкт-Петербург);
- Историко-археологический музей-заповедник ”Неаполь Скифский” (Симферополь).
Также в списке указаны ряд образовательных учреждений:
- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва);
- Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого (Тула);
- Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь);
- Центральный научно-исследовательский институт ”Курс” (Москва);
- Всероссийский научно-исследовательский институт ”Сигнал” (Ковров, Владимирская область);
- Институт археологии Российской Академии Наук (Москва);
- Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук (Санкт-Петербург);
- Институт востоковедения Российской Академии Наук (Москва);
- Институт археологии Крыма РАН (Симферополь).
Некоторые некоммерческие организации:
- “Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований” (Московская область);
- “Русское географическое общество” (Санкт-Петербург);
- “Подводное культурное наследие” (Севастополь).
Несколько негосударственных исследовательских центров:
- Южный региональный центр археологических исследований (Краснодар);
- Черноморский центр подводных исследований (Симферополь);
- Крымский региональный центр археологических исследований (Симферополь).
Благотворительные фонды:
- благотворительный фонд ”Деметра” (Керчь);
- благотворительный фонд ”Наследие тысячелетий’ (Симферополь).
Помимо этого, были введены санкции против ряда телерадиокомпания:
- Телерадиокомпания “Медиапрофиль Крым” (Симферополь);
- Телерадиокомпания “Крым” (Симферополь);
- Общественная крымскотатарская телерадиокомпания (Симферополь);
- Телерадиокомпания ”Сан-Фуэто” (Феодосия);
- Межгосударственная телерадиокомпания ”Мир” (Москва);
- Севастопольская телерадиокомпания (Севастополь).
Среди ограничительных мер, введенных Украиной в отношении этих юрлиц, значатся: блокировка активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений и другие.
В общей сложности указом Президента были введены санкции против 235 юридических лиц и 377 физических лиц.
- Ранее сообщалось, что Украина продлила санкции в отношении популярных российских сайтой и соцсетей, как “Вконтакте” и “Яндекс”.