Украина ввела санкции против музеев, университетов и научных учреждений расположенных в Российской Федерации и незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны “О применении, отмене и внесении изменений в персональные, специальные, экономические, и другие ограничительные меры (санкции)”.

В пятницу, 15 мая, был опубликован полный перечень физических и юридических лиц, в отношении которых санкции были продлены.

В санкционный список попали, в частности, музеи:

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Москва);

“Эрмитаж” (Санкт-Петербург);

Историко-археологический музей-заповедник ”Неаполь Скифский” (Симферополь).

Также в списке указаны ряд образовательных учреждений:

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва);

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого (Тула);

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь);

Центральный научно-исследовательский институт ”Курс” (Москва);

Всероссийский научно-исследовательский институт ”Сигнал” (Ковров, Владимирская область);

Институт археологии Российской Академии Наук (Москва);

Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук (Санкт-Петербург);

Институт востоковедения Российской Академии Наук (Москва);

Институт археологии Крыма РАН (Симферополь).

Некоторые некоммерческие организации:

“Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований” (Московская область);

“Русское географическое общество” (Санкт-Петербург);

“Подводное культурное наследие” (Севастополь).

Несколько негосударственных исследовательских центров:

Южный региональный центр археологических исследований (Краснодар);

Черноморский центр подводных исследований (Симферополь);

Крымский региональный центр археологических исследований (Симферополь).

Благотворительные фонды:

благотворительный фонд ”Деметра” (Керчь);

благотворительный фонд ”Наследие тысячелетий’ (Симферополь).

Помимо этого, были введены санкции против ряда телерадиокомпания:

Телерадиокомпания “Медиапрофиль Крым” (Симферополь);

Телерадиокомпания “Крым” (Симферополь);

Общественная крымскотатарская телерадиокомпания (Симферополь);

Телерадиокомпания ”Сан-Фуэто” (Феодосия);

Межгосударственная телерадиокомпания ”Мир” (Москва);

Севастопольская телерадиокомпания (Севастополь).

Среди ограничительных мер, введенных Украиной в отношении этих юрлиц, значатся: блокировка активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений и другие.

В общей сложности указом Президента были введены санкции против 235 юридических лиц и 377 физических лиц.