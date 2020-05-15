Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны “О применении, отмене и внесении изменений в персональные, специальные, экономические, и другие ограничительные меры (санкции)”.
В пятницу, 15 мая, был опубликован полный перечень физических и юридических лиц, в отношении которых санкции были продлены. Речь идет о 235 юридических лицах и 377 физических лицах.
В частности, на три года были применены ограничительные меры в отношении:
- ООО “Вконтакте” (Санкт-Петербург);
- ООО “Вконтакті” (Киев);
- ООО “Мэйл.РУ ГРУП” (Москва);
- ООО “Мейл.РУ Украина” (Киев);
Санкции предусматривают, в том числе, запрет для украинских Интернет-провайдеров предоставлять доступ пользователей к ресурсам сервисов “Mail.ru” (www.mail.ru) и соцсетям “Вконтакте” (www.vk.com) и “Одноклассники” (www.ok.ru).
Помимо этого, на один год были применены санкции в отношении:
- ООО “Яндекс” (Москва);
- ООО “Яндекс.Україна” (Киев).
Как следствие, был продлен запрет для Интернет-провайдеров предоставлять доступ ко множеству сервисов “Яндекс”, таких как поисковик, карты, электронный кошелек, электронная почта и другие.
Также на один год были продлены санкции в отношении:
- ООО “Лаборатория Касперского” (Москва);
- ООО “Лабораторія Касперського Україна” (Киев);
- ООО “Доктор Веб” (Москва);
- ООО “Центр технічної підтримки “Доктор Веб” (Киев).
Эти юридические лица занимаются разработкой и распространением антивирусных программ. Доступ к их сайтам (www.drweb.ru и www.kaspersky.ru) также запрещен.
- Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс. Украина”.
- Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.
- В декабре 2019 года заблокированные российские социальные сети вошли в топ-10 самых популярных сайтов в Украине. В частности, соцсеть “Одноклассники” заняла 5 место в рейтинге, российская поисковая система Yandex оказалась на 6 позиции, а “ВКонтакте” заняла 9 место.