Украина продлила санкции в отношении 235 юридических лиц и 377 физических лиц. Среди них — популярные российские сайты и соцсети, как "Вконтакте" и "Яндекс".

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны “О применении, отмене и внесении изменений в персональные, специальные, экономические, и другие ограничительные меры (санкции)”.

В пятницу, 15 мая, был опубликован полный перечень физических и юридических лиц, в отношении которых санкции были продлены. Речь идет о 235 юридических лицах и 377 физических лицах.

В частности, на три года были применены ограничительные меры в отношении:

ООО “Вконтакте” (Санкт-Петербург);

ООО “Вконтакті” (Киев);

ООО “Мэйл.РУ ГРУП” (Москва);

ООО “Мейл.РУ Украина” (Киев);

Санкции предусматривают, в том числе, запрет для украинских Интернет-провайдеров предоставлять доступ пользователей к ресурсам сервисов “Mail.ru” (www.mail.ru) и соцсетям “Вконтакте” (www.vk.com) и “Одноклассники” (www.ok.ru).

Помимо этого, на один год были применены санкции в отношении:

ООО “Яндекс” (Москва);

ООО “Яндекс.Україна” (Киев).

Как следствие, был продлен запрет для Интернет-провайдеров предоставлять доступ ко множеству сервисов “Яндекс”, таких как поисковик, карты, электронный кошелек, электронная почта и другие.

Также на один год были продлены санкции в отношении:

ООО “Лаборатория Касперского” (Москва);

ООО “Лабораторія Касперського Україна” (Киев);

ООО “Доктор Веб” (Москва);

ООО “Центр технічної підтримки “Доктор Веб” (Киев).

Эти юридические лица занимаются разработкой и распространением антивирусных программ. Доступ к их сайтам (www.drweb.ru и www.kaspersky.ru) также запрещен.