Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, перспективы развития отношений между Россией и Украиной в значительной степени зависит от украинских властей.

“Ведь практически все предыдущие главы государств, которые приходили, и действующий, кстати говоря, Владимир Александрович Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, приходили с лозунгом объединения страны, в конечном итоге и выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается у них до сих пор, потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа и большинство избирателей, приходящим к урнам для голосования, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться – ну не хватает, мне кажется, просто политического мужества, – оглядываться на крайние националистические силы. И процесс замирает”, – сказал он.

Президент РФ отметил, что год назад в Париже на встрече в “нормандском формате” договорились о прекращении боевых действий – и это соблюдается, что уже является “большим достижением”, также произошел обмен удерживаемыми лицами.

Но, по мнению Путина, “ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, а также в плане политического урегулирования”.

Он также добавил, что “официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения, ставят вопрос о пересмотре его основополагающих положений”.

“Я хочу обратить ваше внимание на то, что Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН и, значит, приобрели силы международного закона, поэтому вот так, в одностороннем порядке, ничего пересмотреть не удастся, нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса. Поэтому, на мой взгляд, урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдет. Вопрос в том – когда. Это в значительной степени, повторяю ещё раз, зависит от сегодняшних украинских властей”, – сказал Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что “Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать”.

“Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержания производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера и так далее. Так что будем двигаться спокойно в этом направлении. Мы, без всяких сомнений, можете не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая на Донбассе сложилась и, повторяю еще раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше”, – резюмировал президент РФ.